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Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Hükümlü Yakalandı

Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Abdullah P., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çorum\'da Kayınvalidesini Öldüren Hükümlü Yakalandı
08.01.2024 - 17:49,
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Çorum'da kayınvalidesini öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı gerekçesiyle hakkında 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gülabibey Mahallesi'ndeki evinde 2010'da tabanca ile ateş ederek, kayınvalidesi Ayşe Ş'yi öldüren, kayınpederi Abdullah Ş'yi yaralayan veteriner hekim Abdullah P'nin (50) mahkemece verilen 37 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan Abdullah P. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Çorum, Yakalama, Ceza, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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