Çorum'da Kayıp Kadın Evde Ölü Bulundu

Güncel

Çorum'da iki gündür kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Sündüs Ülker'den (86) iki gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire kapısının açılmaması üzerine merdivenle balkondan içeri giren ekipler yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Ülker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.