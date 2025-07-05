Çorum'da Kayıp Şahıs Cinayetinde 3 Tutuklama - Son Dakika
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Çorum'da Kayıp Şahıs Cinayetinde 3 Tutuklama

Çorum\'da Kayıp Şahıs Cinayetinde 3 Tutuklama
05.07.2025 22:17
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Kayıp Yücel Kolçak'ın cinayetiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı, cesedi gömülmüş halde bulundu.

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları Mustafa Y. (34) ve Halil B'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle birlikte alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K, Mustafa Y. ve Halil B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin adliye giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kaynak: AA

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