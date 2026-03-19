Çorum\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpıp, takla attığı kazada ağır yaralanan sürücü Orhan Aykaç, kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Alaca kara yolunda meydana geldi. Orhan Aykaç'ın (63) kontrolünü yitirdiği 19 KF 350 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Orhan Aykaç ile araçtaki Burakcan A. (16) ve Ramazan A. (77) yaralandı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Aykaç, daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Aykaç, bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.