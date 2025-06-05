Çorum'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Çorum'da bayram öncesi trafik denetimleri arttırıldı

ÇORUM - Çorum'da Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirler çerçevesinde denetimler üst seviyeye yükseltildi.

Ankara'yı Karadeniz'e bağlayan Çorum'da Kurban Bayramı öncesi, trafik güvenliği için denetimlerini arttırıldı. Ana güzergahlarda görev yapan ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya denetim noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ali Çalgan, ekiplerden yoğunluk ve denetimler hakkında bilgi aldı. Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, yolda seyir halinde olan araçlardaki vatandaşlarla da bayramlaştı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Kurban Bayramı Arefesindeyiz. İlimizden geçen ve İç Anadolu'yu, Karadeniz'e bağlayan Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun yolu üzerinde emniyet kontrol noktasındayız. Bugün buraya geliş amacımız, sürücülerimize trafik konularına riayet etmeleri konusunda son hatırlatmalarda bulunmak. Hem bugün hem de bayram günlerinde kontrol noktasında görev yapan arkadaşlarımıza moral vermek ve vazife başında tebrik etmek maksadıyla buradayız. Tesadüfen yoldan geçen sürücülerimiz arasından seçtiğimiz vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik. İlimizi tanıtan küçük hediyeler verdik, trafikle ilgili uyarılarımızı yaptık" dedi.