Çorum\'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle restorasyonu devam eden Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalardan kaçmaya çalışırken düşen kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yollara ve enerji nakit hatlarına devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar ulaşıma kapandı.
Devrilen ağaçlar ve savrulan çöp konteynerleri de çevrede park halindeki otomobillere zarar verdi.
Samsun- Ankara kara yolu üzerindeki bazı trafik levhalarının da devrildiği görüldü.
Alaca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, bir iş yerinin de kapı kepenkleri yerinden söküldü.
Çorum Caddesi'ndeki bir oto galerinin çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü.
İlçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binasının çatısı uçarken, bir binadan kopan güneş paneli de üzerine düştüğü otomobile zarar verdi.
Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı hasara neden oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluşurken, yol da trafiğe kapandı.
Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle eğildi.
Dodurga ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda bir apartmanın çatısından uçan tuğlalar, Hamza Karakaya'ya ait hafif ticari araca zarar verdi.
Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu.
Yaklaşık 40 dakika etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Son Dakika
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu. Ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. İlçe merkezinde çatıların uçtuğu bildirildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin reklam panosu düşerek trafiğin aksamasına ve bir araçta hasara neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, reklam panosunu kaldırdı.
Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 'Köprüde Buluşmalar' etkinliğine katıldı. Elif Refiğ'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Enard İstanbul'un değişimine şahit olduğunu ve Türk filmleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Enard, 2015'te yayımlanan 'Boussole' adlı romanıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
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