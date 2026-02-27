Çorum'da Laparoskopik Cerrahi Kursu - Son Dakika
Çorum'da Laparoskopik Cerrahi Kursu

Çorum\'da Laparoskopik Cerrahi Kursu
27.02.2026 12:02
Çorum'da 4. Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu, prostat ameliyatı ile hekimlere eğitim verildi.

Çorum'da 4. Laparoskopik (Kapalı) Canlı Cerrahi Kursu gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneğince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kurs kapsamında, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki hastanın prostat ameliyatı, canlı bağlantı ile cerrahlara izletildi.

Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından yapılan laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı işlemleri, Minimal İnvaziv Üroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Barbaros Başeskioğlu ve Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden'in yorumlarıyla kursu takip eden hekimlere aktarıldı.

Aydın da ameliyat sırasında yaptığı cerrahi müdahalelerin nedenlerini izleyicilerle paylaşarak, hekimlerden gelen soruları yanıtladı.

Kursun açılış bölümüne Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç de katıldı.

Kaynak: AA

Çorum'da Laparoskopik Cerrahi Kursu

SON DAKİKA: Çorum'da Laparoskopik Cerrahi Kursu - Son Dakika
