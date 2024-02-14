Çorum'da Lösemi Hastası İçin Kermes Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Lösemi Hastası İçin Kermes Düzenlendi

Çorum\'da Lösemi Hastası İçin Kermes Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesindeki bir okulda, lösemi hastası Poyraz Efe Kolay'ın tedavisinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi. İskilip Misakimilli İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste gıda ve giyim ürünleri satışa çıkarıldı. İlçe yetkilileri de kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı. Kaymakam Polat, katılımın yoğun olduğunu belirterek Poyraz Efe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve kermeye ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

14.02.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesindeki bir okulda, geliri lösemi hastası Poyraz Efe Kolay'ın tedavisinde kullanmak üzere kermes düzenlendi.

İskilip Misakimilli İlkokulu öğrencilerinden lösemi hastası Poyraz Efe Kolay yararına düzenlenen kermeste gıda ve giyim ürünleri satışa çıkarıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de kermesi ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Kaymakam Polat, vatandaşların kermese ilgi gösterdiğini belirterek, "Lösemi hastası öğrencimiz Poyraz Efe tedavi görüyor. Katılımdan çok mutlu oldum. İnşallah Poyraz Efe'yi bu bahçede oynarken, koşarken göreceğiz. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kermese yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

İskilip, Lösemi, Çorum, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Lösemi Hastası İçin Kermes Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Lösemi Hastası İçin Kermes Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement