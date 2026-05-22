Çorum'da meslek lisesi öğrencileri geleneksel yemekleri tanıttı

22.05.2026 19:07
Çorum'da meslek lisesi öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çorum'un geleneksel yemeklerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Ben Her Yerde Varım - Maarifin İzinde Marifetli Gençlik" programı çerçevesinde etkinlik yapıldı.

Sanat Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ile Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından stantlar açıldı.

Stantlarda meslek lisesi öğrencilerince hazırlanan kentin geleneksel yemekleri Çorum mantısı, Hitit ekmeği, keşkek, sarma, tavuklu yahni, su böreği, İskilip dolması, fellah köftesi, cızlak, tava mayalısı ve erişte gibi yöresel yemekler tanıtılarak ziyaretçilere ikram edildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, stantları gezerek yöresel yemekler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

