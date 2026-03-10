Çorum'da musiki sınıfı öğrencileri "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında konser verdi - Son Dakika
Çorum'da musiki sınıfı öğrencileri "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında konser verdi

10.03.2026 11:53
10.03.2026 11:53
Çorum'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı kapsamında musiki konseri düzenlendi.

Çorum'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı kapsamında musiki konseri düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen konserde genç müzisyenler dinleyicilere ilahi ve kasidelerden oluşan repertuvar sundu. Şef Orhan Karaiba yönetiminde sahneye çıkan 12 kişilik öğrenci topluluğu, Necmettin Ötün ile birlikte eserleri icra etti.

Programın sonunda Şef Orhan Karaiba ve Necmettin Ötün'e hediye takdim edildi.

Hediye takdimi için sahneye çıkan Çorum Valisi Ali Çalgan, konuşmasında müziğin insan hayatındaki önemine değinerek, "Kimileri müziği duyguların dili olarak tanımlar, kimileri kalbin en saf tercümanı der. Ama bu gece burada bir tanımın daha anlam kazandığını gördük. Müzik, ruhun gıdasıdır." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserin ardından kuliste öğrenciler ve Şef Orhan Karaiba'yı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, genç müzisyenleri ve öğretmenlerini tebrik etti. Çağlar, öğrencilerin ortaya koyduğu icranın disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, sanata olan ilgilerinin gelecek adına umut verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da musiki sınıfı öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programında konser verdi - Son Dakika

Çorum'da musiki sınıfı öğrencileri "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında konser verdi
