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Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Çorum'da bir restoranda yemek yiyen bir kadının nefes borusuna yemek kaçması sonucu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Bayrak'ın müdahalesiyle kadın yeniden nefes almaya başladı ve sağlık durumu kontrol edildiğinde herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Olay, restoranın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum\'da nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
17.12.2023 - 21:19,
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Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçması üzerine kızı, annesinin nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, yerinden kalkarak ilk müdahaleyi yapmak için kadının yanına gitti.

Bayrak, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kadının yeniden nefes almasını sağlayarak hayatını kurtardı.

Daha sonra alışveriş merkezinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının sağlık problemi olmadığı belirlendi.

Olay anı restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Çorum, Son Dakika

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