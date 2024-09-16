Çorum'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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Çorum Belediyesince 3 bin 700 öğrenciye 3 milyon 700 bin lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartından faydalanan ve eğitim çağındaki çocuğu bulunan ailelere kırtasiye yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her öğrenciye biner lira ödendiğini belirterek, "İlkokul, ortaokul ve liseye giden 3 bin 740 öğrencimize toplamda 3 milyon 740 bin lira yardım yaptık. Sosyal destek kartından faydalanan ailelerimiz, anlaşma sağladığımız 28 kırtasiyeden kırtasiye alışverişlerini yapabilecekler. Öğrencilerimize destek olmak amacıyla yaptığımız bu çalışmayla aynı zamanda yerel esnafımıza da destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.