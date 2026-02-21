Çorum\'da Okulda Tüfekli Şüpheliler Yakalandı

Çorum'da bir okulun bahçesine ellerindeki otomatik tüfekle giren 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde ellerinde otomatik tüfek bulunan 2 kişiyi fark etti.

Polisi gören M.E. (17) ile A.E.K. (18) kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler, Kafkasevler 7. Sokak'ta bir binaya sakladıkları otomatik tüfekle birlikte yakalandı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.