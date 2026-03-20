Çorum\'da Otobüs ve Kamyonet Çarpıştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Sakaoğlu idaresindeki 06 FRA 675 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, Hasan Yetişken yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?