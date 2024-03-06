Çorum\'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi yaralandı

Maltepe'de çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulans müdahale etti. Ancak binadan çıkarılan bir kedi, yapılan kalp masajı ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.