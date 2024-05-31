Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Çorum\'da "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

31.05.2024 22:06  Güncelleme: 22:13
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Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Valilik önünden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan binlerce kişi Hürriyet meydanına kadar yürüdü. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yürüyüşün ardından Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi, "İsrail'in hedefi Refah değil. Gazze asla değil. Kudüs'te değil. Asıl amacı Arz-ı Mevud projesidir" dedi.

Ağlamak, ağıt yakmak için değil seslerinin siyonist İsrail'e duyurmak için bir araya geldiklerinin dile getiren Eyyubi, "Duruşumuzun El Kassam Tugaylarının yanından olduğumuzu göstermek için burada bulunuyoruz. Sorumluluklarımız çok. El Kassam Tugayları 8 aydır hiç kimsenin desteğini almadan savaşıyor. Onların karşısında güya tırnak içerisinde dünyanın en güçlü ordusu İsrail ordusu ile savaşıyor. ve o ordunun arkasında Amerikası var, Avrupası var. ve o ordunun karşında Allah'a iman etmiş bir avuç Müslüman var. Terör devleti bu azmi 8 aydır kıramadı. Hiçbir şey elde edemedi. Sadece çocukları öldürerek kendince bir başarı elde ettiğini zannediyor. O terör devletine sesleniyoruz. Senin sonun geldi. Hz. Ali'nin dediği gibi zalimin sonu yaklaştıkça zulmü de artar diye ifade etmiştir. Dolaysıyla El Kassam Tugaylarının yanında olduğumuzu ifade etmeliyiz" dedi.

Bireysel sorumluluklar çerçevesinde asla boykottan taviz vermeyeceklerinin açıklayan Eyyubi, "Karşımızdakilerin ürünlerini asla almayacağız. Boykot yiyecek ve içecekle sınırlı değil. Onlardan bize dayatılan fikirleri de boykot edeceğiz. İdeolojileri de boykot edeceğiz. İslam'dan kaynaklanan alternatifimizi sunacağız onlara. İsrail'in hedefi Refah değil. Gazze asla değil. Kudüs'te değil. Asıl amacı Arz-ı Mevud projesidir. Arz-ı Mevud Fırat ile Nil nehirleri arasındaki bir bölge. Bu da Suriye'yi, Irak'ın bir bölümünü Ürdün'ü, Lübnan'ı, Mısır'ın bir bölümü ve Güney Anadolu'yu kapsıyor. Onların asıl gözü Anadolu topraklarında orda durmayacaklar. ve açık şekilde bu ilan ediyorlar. Onlar buraya gelmeden biz oraya gitmeliyiz seferberlik ilan etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi, siyasi partilerin il başkanları, Çorum Filistin Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: AA

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