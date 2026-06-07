Çorum\'da Park Halindeki Araç Yandı

Çorum'da park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre S.G'ye ait 19 UH 997 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Doğan Sokak'ta otopark olarak kullanılan boş arsada park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracın yandığını gören vatandaşlar, kendi araçlarını yanan aracın yakınından uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında alevler çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi otomobilinin kundaklandığını iddia etti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.