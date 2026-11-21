Çorum'da polis ekiplerince kentin huzur ve güvenliğinin pekiştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerindem ekipler, kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.

Yazıçarşı, İkbal kavşağı, Melikgazi Caddesi ve Ata Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücüler hakkında hakkında cezai işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında ayrıca 578 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, trafik ve asayiş yönünden 264 araç kontrol edildi.