Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Polis Haftası Törenleri Yapıldı

10.04.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargı ve İskilip'te Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı etkinlikleri düzenlendi.

Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende emniyet personeli, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Özyılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının iki asra yakın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Özyılmaz, "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, suçla mücadelede edindiği bilgi, deneyim, kullandığı araç gereç ve en üst teknolojiyle büyük başarılara imza atan teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın huzur ve güven kapısı olmaya devam edecektir." dedi.

İskilip

İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından İstanbul, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Sivil Toplum, Güvenlik, İskilip, Güncel, Polis, Kargı, Çorum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:57:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.