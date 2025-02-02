Çorum\'da Polisten Kaçan Araç Kazaya Neden Oldu

Güncel

Çorum'da, sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobil, bir apartmanın bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

Oktay Ö. (18) idaresindeki, içinde 4 kişinin bulunduğu, 06 EU 3137 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta, polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Otomobil, polis kovalamacası sırasında Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 4. Sokak'ta bir apartmanın bahçe kapısına çarptı.

Araçta bulunan 4 zanlı, yunus ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve "dur" ihtarına uymamaktan 39 bin 376 lira ceza uygulandı.

Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.