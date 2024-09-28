Çorum'da Saldırılar ve Kaza: Üç Yaralı

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Çorum'da bir kişi köpek saldırısı sonucu yaralandı.

Ovakarapınar köyünde yaşayan S.Ş, evine giderken komşusuna ait köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan S.Ş, kendi imkanları ile başvurduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tanımadığı kişilerce bıçaklandı

Çorum'da bir kişi tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

E.E, Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak'ta tanımadığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan E.E, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balkondan düşen çocuk yaralandı

Çorum'da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

H.E, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'deki apartmanın 2. katının balkonundan toprak zemine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.