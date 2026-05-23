Çorum'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Çorum\'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü
23.05.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaca ilçesinde sağanak ve dolu sonrası bazı köylerde sel meydana geldi, ekili alanlar hasar gördü.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı evleri su basarken, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Alaca ilçesinda öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Büyükdona, Güllük, Bahçeli, Küçükdona ve Belpınar köylerinde dereler taştı, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Bazı evlerin bahçe ve zemin katlarını su bastı. Yağışın ardından köy yollarında su birikintileri oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle yeni ekilen ürünlerin bulunduğu alanlarda büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait kepçelerle dere yataklarında ve suyun yoğun aktığı noktalarda çalışma yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sel sularının köylere daha fazla zarar vermesi önlendi. Köylerde yaşayan vatandaşlar, yağışın kısa sürede etkili olduğunu belirterek, dolunun ardından gelen sağanağın sele dönüştüğünü ifade etti. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:06:56. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.