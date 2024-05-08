Çorum\'da seyir halindeyken düşen sürücü traktörün altında kalarak yaralandı

Çorum'da seyir halindeyken düştüğü traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Eskikaradona köyünde yaşayan Hacı Y. (63), kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.
Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Hacı Y, ihbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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