Çorum'da Silahlı Çatışma: 1 Genç Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Çatışma: 1 Genç Yaralı

Çorum'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, 17 yaşındaki S.D. başından yaralandı.

09.10.2024 09:47
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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı olayda araç içinde bulunan 17 yaşındaki S.D. başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan 2 araçta isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı Çatışma: 1 Genç Yaralı - Son Dakika

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