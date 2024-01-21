 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Y. isimli kişi, önceden husumetli olduğu E.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, kendi aracıyla özel bir hastaneye götürüldü ve daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. F.Y'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
21.01.2024 - 11:15,
Abone Ol

Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Y. (21), Üçtutlar Mahallesi'nde bir sokakta motosikletle yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen E.B'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan ve kendi kullandığı otomobiliyle özel bir hastaneye giden F.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan zanlı E.B. ise polis ekiplerince Kunduzhan Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement