Çorum'da Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi
Mehmet Sıraç ve ekibi, Çorum'da yöresel türkülerle Sıra Gecesi programı gerçekleştirdi.
Çorum'da Mehmet Sıraç ve Ekibi Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.
Çorum Belediyesince Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, ekibin seslendirdiği yöresel türkülere, alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti.
Etkinlik sırasında hazırlanan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.
Kaynak: AA
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