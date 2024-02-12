Çorum'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum\'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Ovasaray köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zeliha K., Hüseyin K. ve Sariye K. isimli aynı aileden 3 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilen aile üyeleri, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

12.02.2024 18:45
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Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Ovasaray köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen Zeliha K. (53), Hüseyin K. (45) ve Sariye K. (87) yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ailenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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