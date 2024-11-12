Çorum'da Sonbahar Video Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Sonbahar Video Yarışması

Çorum Belediyesinin düzenlediği yarışmaya 20 Kasım'a kadar video gönderilebilir.

12.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesince "Sonbaharda Çorum" konulu kısa video yarışması düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira ve 5 bin lira da mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya başvuruda bulanacakların, eserlerini isim, soyadı ve videonun ismiyle birlikte sonbahardacorum@gmail.com adresine gönderebilecekleri aktarılan açıklamada, yarışma şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yarışmaya gönderilecek videoların 2024 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş videolar veya daha önceden yayınlanmış videolarla katılım sağlamak kural ihlali sayılacaktır. Videolar tek parça ve maksimum süresi 60 saniye olması gerekmektedir. Videolar üzerinde ve içeriğinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenmiştir. 21 Kasım tarihinde seçici kurul tarafından ödüle layık görülen eserler 25 Kasım tarihinde açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri 30 Kasım'da düzenlenecek törenle verilecektir."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Sonbahar Video Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Sonbahar Video Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.