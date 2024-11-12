Çorum'da Sonbahar Video Yarışması

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Çorum Belediyesince "Sonbaharda Çorum" konulu kısa video yarışması düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira ve 5 bin lira da mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya başvuruda bulanacakların, eserlerini isim, soyadı ve videonun ismiyle birlikte sonbahardacorum@gmail.com adresine gönderebilecekleri aktarılan açıklamada, yarışma şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yarışmaya gönderilecek videoların 2024 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş videolar veya daha önceden yayınlanmış videolarla katılım sağlamak kural ihlali sayılacaktır. Videolar tek parça ve maksimum süresi 60 saniye olması gerekmektedir. Videolar üzerinde ve içeriğinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenmiştir. 21 Kasım tarihinde seçici kurul tarafından ödüle layık görülen eserler 25 Kasım tarihinde açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri 30 Kasım'da düzenlenecek törenle verilecektir."