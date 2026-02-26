Çorum'da Su Krizi: Barajlarda Yüzde 78,6 Azalma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Su Krizi: Barajlarda Yüzde 78,6 Azalma

Çorum\'da Su Krizi: Barajlarda Yüzde 78,6 Azalma
26.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki barajlarda su seviyesi yüzde 78,6 azaldı, vatandaşlar suyu tasarruflu kullanmalı.

Çorum'da barajlardaki su seviyesinin 2 yılda yüzde 78,6 azaldığı belirtilerek, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 4,78'de kaldığı bildirildi.

Geçen yılın kurak geçtiği, son dönemde yağışların etkili olmasına karşın barajlardaki kullanılabilir su miktarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni Hayat Barajı'nda 2026 şubat ayı itibarıyla kullanılabilir su miktarı, son iki yılın verilerine göre yüzde 47,8 azalarak 4 milyon 483 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajın doluluk oranı ise yüzde 17,68 seviyesinde gerçekleşti. Çomar Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yüzde 44,5 düşüşle 2 milyon 705 bin metreküp olurken, doluluk oranı yüzde 44,36 olarak ölçüldü. Hatap Barajı'nda ölçülen su seviyesi yüzde 101 oranında gerileyerek eksi 55 metreküp olarak kayıtlara geçti. Kullanılabilir rezervlere göre doluluk oranı eksi yüzde 0,50 olarak ölçüldü. Koçhisar Barajı'nda ise kullanılabilir su miktarı yüzde 90,7 azalarak 2 milyon 600 bin metreküpe düştü. Doluluk oranı ise yüzde 1,61 olarak ölçüldü."

Rezervlerdeki azalmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Toplam rezerv verilerine göre dört barajın kullanılabilir su miktarı Şubat 2024'te 45 milyon 471 bin metreküp seviyesindeyken, Şubat 2025'te 18 milyon 720 bin metreküpe, Şubat 2026 itibarıyla ise 9 milyon 733 bin metreküpe geriledi. Buna göre iki yıllık süreçte toplam rezervde yaklaşık yüzde 78,6 azalma yaşandı. Bu süreçte vatandaşların su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Çorum, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Su Krizi: Barajlarda Yüzde 78,6 Azalma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Su Krizi: Barajlarda Yüzde 78,6 Azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.