Çorum\'da Tabanca İle Yaralama İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Elektrikli Otomobillerde Yağlama ve Soğutma Sıvıları

Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile birlikte sürücülerin bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artıyor. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha az hareketli parçaya ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olsa da, belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Elektrikli araçlarda yağ kullanımı genellikle batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görülür. Castrol'ün yenilikçi çözümleri, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatır. Ayrıca, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimlilik artırıcı yağlama sıvıları kullanılır. Elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir, ancak yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşulları sağlanır.