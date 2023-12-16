 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da Tarihi Bina Kütüphane Olarak Hizmet Verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da Tarihi Bina Kütüphane Olarak Hizmet Verecek

Çorum'da 1923'te inşa edilen ve uzun yıllar belediye binası olarak kullanılan tarihi taş bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tekrar kütüphane olarak hizmet verecek. Binanın alt katı millet kütüphanesi olarak düzenlenecek ve 7 gün 24 saat açık olacak. Binada geniş bir kaynak koleksiyonu bulunacak ve öğrencilerden araştırmacılara kadar herkesin faydalanabileceği bir mekan olacak.

Çorum\'da Tarihi Bina Kütüphane Olarak Hizmet Verecek
16.12.2023 - 11:37,
Abone Ol

Çorum'da 1923'te kütüphane olarak inşa edilen, 1960'tan bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binanın tekrar kütüphane olarak 7 gün 24 saat hizmet vermesi için yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelindi.

Dönemin Hususi İnşaat Komisyonunca Milli Kütüphane olarak inşa edilen dikdörtgen şeklindeki iki katlı binanın üst katı kütüphane, müzelik eserler teşhir odası, öğretmenler birliği toplantı salonu, müzik çalışma odası; alt katı ise Osmanlı Bankası ile özel iş yerlerinin bulunduğu merkez olarak 3 Ağustos 1925'te hizmete girdi.

Adını, dış cephesinde kullanılan sarı renkte kum taşından alan tarihi binada 1938 yılında yapılan değişiklikle banka şubesi ve özel iş yerleri çıkarılarak kütüphane alt kata indirildi, üst kat ise halkevi olarak hizmete sunuldu.

Kentin en dikkati çeken yapıları arasında bulunan bina, 1960 yılında Çorum Belediye Başkanlığına devredildi.

Yaklaşık 60 yıl belediye binası olarak kullanılan tarihi binanın, Çorum Belediyesinin geçen yılın sonunda yeni hizmet binasına taşınmasıyla aslına uygun şekilde kullanılması için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince yürütülen ve sonuna gelinen restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği millet kütüphanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Nostaljik görünümlü mobilyalarla dekore edilecek binada öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin istifade edeceği binlerce kaynağa yer verilecek.

Bina yıl sonunda kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz tescili bulunan taş binanın, Çorum'un en kıymetli binası olduğunu söyledi.

Binanın Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna işaret eden Aşgın, "Cumhuriyet'imizin kurulduğu, savaştan çıktığımız yıl ecdadımızın neyi hedeflediğini göstermesi bakımından son derece önemli bir bina. Biz burayı ilk kurucu iradenin düşüncesine uygun şekilde yeniden dizayn etmek istedik. Üst katı Belediye Başkanlığı makamı olarak muhafaza edeceğiz. Alt katla ilgili kütüphane tasarrufumuz oldu." bilgisini verdi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getiren Aşgın, "7 gün 24 saat açık olan, ışıkların hiç sönmediği bir kütüphane olarak hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı başlattık, ihale süreçleri tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla burayı kütüphane fonksiyonuyla açılır hale getireceğiz. Gençlerimizi burada kitapla medeniyetimizin dokusuyla buluşturacağız. 2024'ün ilk günleriyle resmi açılışını yapacağız." diye konuştu.

Binanın, "Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi" adıyla hizmete sunulacağını aktaran Aşgın, hizmete açılmasıyla kent merkezindeki kütüphane sıkıntısının da giderileceğini kaydetti.

Aşgın, sürekli açık olacak kütüphanede gençlere ikramlarda bulunacaklarını, rahat etmeleri için her ayrıntıyı gözeteceklerini vurguladı.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapmasından ötürü Çorum'un önemli bir tarih ve kültür merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, yeni kütüphaneyle Çorum'un önemli bir ilim merkezi olması yolunda adım atılacağını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Tarihi Bina Kütüphane Olarak Hizmet Verecek - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Tarihi Bina Kütüphane Olarak Hizmet Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement