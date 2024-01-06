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Çorum'da Tartışma Sonucu İki Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Tartışma Sonucu İki Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da yaşanan olayda, Berat Ç. adlı şahıs tartıştığı Murat A. ve Vahit Can D.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çorum\'da Tartışma Sonucu İki Kişi Ağır Yaralandı
06.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:04
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ÇORUM'da, Berat Ç. (19), tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 22'nci Sokak'ta meydana geldi. Berat Ç. ile Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Berat Ç., tabancayla Murat A.'yı karın, Vahit Can D.'yi de kasığından vurup kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alındı. Yararlıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Polis, Berat Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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