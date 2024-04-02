Çorum\'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tebrikleri kabul etti

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.