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Çorum'da tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde silah ve bıçak ele geçirildi

Çorum'da birbirlerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılara ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, muşta, bıçak ve kelepçe bulundu. 5 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum\'da tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde silah ve bıçak ele geçirildi
08.01.2024 - 12:03,
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Çorum'da birbirlerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre husumetli oldukları ve bir birlerini tehdit ettikleri belirlenen Y.T, C.A, F.B, E.C.A. ve R.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, muşta, bıçak ve kelepçe ele geçirildi.

İki grubun aralarındaki husumetin büyümesini engellemek amacıyla gözaltına alınan 5 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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