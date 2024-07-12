Çorum'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Furkan K. (25) idaresindeki 25 ADA 668 plakalı tır, Samsun- Ankara kara yolu İskilip Kavşağında Mustafa M'nin (51) kullandığı 19 TS 486 plakalı motosikletle çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürüklenerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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