Çorum\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki 06 EIG 149 plakalı kamyonet ile T.Y.Ş'nin kullandığı 19 TH 322 plakalı cip, Gazi Caddesi Jandarma Kavşağı'nda çarpıştı.

Her iki araç sürücüsünün yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen cipte sıkışan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücülere ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Sürücülerden T.Y.Ş, hastaneye gitmeyi reddederken, diğer sürücü B.Y. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.