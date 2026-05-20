Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

20.05.2026 18:36
Alaca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Kıcılı köyü yakınlarında meydana geldi. Salih A. (57) idaresindeki 06 DIL 93 plakalı otomobil, Sungurlu istikametinden Alaca yönüne seyir halindeyken, Kıcılı köyü kavşağından köy yoluna dönüş yapmak isteyen Mehmet A.Y. (87) yönetimindeki 26 RK 736 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile birlikte Fadime A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN/ ALACA (Çorum),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

