Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı

Çorum\'un Boğazkale ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi.

21.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ramazan K. (56) idaresindeki, kasasında inşaat malzemesi yüklü 19 SL 846 plakalı traktör, Örenkaya köyü Evci Baraj yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazkale Devlet Hastanesi'nden Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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