Çorum\'un Boğazkale ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve Y.A. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısı ise 49 olarak belirlendi.