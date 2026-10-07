Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 842 sentetik hap bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 842 sentetik hap bulundu, şüpheli tutuklandı

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Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonda 13 bin 842 sentetik ecza hapı, 64,28 gram uyuşturucu ve 0,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan 1 kişi cezaevine gönderildi.

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 13 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yaptığı değerlendirilen şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 13 bin 842 sentetik ecza hapı, 39 parça halinde 64,28 gram uyuşturucu, 0,74 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 13 bin 842 sentetik hap bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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