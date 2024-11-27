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Çorum'da Yaban Hayvanları Fauna Alanı Cazibe Merkezi

Çorum\'da Yaban Hayvanları Fauna Alanı Cazibe Merkezi

Çorum'daki fauna alanında yaban hayvanları doğal ortamda tanıtılıyor ve kışın beslenmeleri sağlanıyor.

27.11.2024 13:49
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Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012'de Sıklık Tabiat Parkı'na kurulan toplam 45 hektar büyüklüğündeki iki bölümden oluşan fauna alanı kızıl geyik, karaca, alageyik, yaban keçisi gibi hayvanların yakından görülmesine olanak sağlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yönetilen fauna alanı 25 kızıl geyik, 6 alageyik, 15 yaban keçisi, 6 karaca ve 3 yaban tavşanı olmak üzere toplam 55 yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Etrafı yüksek tel örgülerle çevrili alan, hayvanların doğal ortamlarında güvenli şekilde yaşamasına imkanı sağlıyor.

Bölgedeki iki gözlem kulesinden hayvanların izlenebildiği fauna alanı, bilim insanlarının yaban hayatına yönelik çalışmalarına da katkı sunuyor.

Öte yandan, bölgede yaralı halde bulunan kızıl geyik, karaca ve yaban keçileri de tedavinin ardından fauna alanında rehabilite edilerek doğal yaşam alanına bırakılıyor.

Yılın her mevsimi farklı güzelliğe bürünen ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Çorum Belediyesi çalışanları karla kaplanan alana ot ve yem bırakıyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de zorlu kış aylarında alandaki hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mert Günhan, AA muhabirine, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Sıklık Tabiat Parkı'nda yer alan fauna alanındaki yaban hayvanlarını da ihmal etmediklerini belirten Günhan, "Burada geyik, karaca, yaban keçisi gibi hayvanlar var. Zorlu kış günlerinde onların beslenmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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