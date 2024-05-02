Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi

Çorum\'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve asayiş uygulamaları sonucunda 16 ruhsatsız silah, 45 fişek, 88 sentetik ecza hapı, 40,47 gram uyuşturucu ve 20 bin makaron ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 7 kişi yakalanırken, 6 aracın sürücüsüne ise 49 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

02.05.2024 17:13
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Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 24 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde huzur ve asayiş uygulamaları yapıldı.

Yapılan 41 denetimde ekipler, 21 kahvehane veya kıraathane, 14 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkta inceleme yaptı.

2 bin 469 kişinin GBT kaydının incelendiği denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 ruhsatsız silah ile 45 fişek, 88 sentetik ecza hapı, 40,47 gram uyuşturucu ve 20 bin makaron ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise yönetmelikler uygun olmadığı belirlenen 6 aracın sürücüsüne 49 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İnceleme, Makaron, trafik, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yapılan denetimlerde 16 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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