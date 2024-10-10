Çorum\'da Yavru Köpekler Kuyuya Düştü

Güncel

ÇORUM'da toprak zeminde açılan kuyuya düşen iki yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yaydiğin Köyü civarından gelen bir ihbarı değerlendiren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2 yavru köpeğin toprakta oluşan kuyuya düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Yaklaşık 2 metre derinlikte olduğu tespit edilen kuyudan yavru köpekleri kurtarmak için kepçe yardımı istendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik titiz çalışmanın ardından yavru köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler kurtardıkları köpekleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavilerini yaptırdı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA