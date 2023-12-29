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Çorum'da yolcu otobüsü eşeğe çarptı, eşek telef oldu - Son Dakika
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Çorum'da yolcu otobüsü eşeğe çarptı, eşek telef oldu

Çorum'da Yusuf E. idaresindeki bir yolcu otobüsü, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Çevreyolu Bulvarı'nda yola çıkan bir eşeğe çarptı. Kazada telef olan eşek, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. Otobüsün hasar görmesi üzerine polis ekipleri nezaretinde terminale çekilirken, yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Çorum\'da yolcu otobüsü eşeğe çarptı, eşek telef oldu
29.12.2023 - 09:09,
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Çorum'da yolcu otobüsünün çarptığı eşek telef oldu.

Yusuf E. idaresindeki 16 BBK 056 plakalı yolcu otobüsü, Samsun'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Çevreyolu Bulvarı'nda yola çıkan eşeğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle telef olan eşek, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Çarpma nedeniyle hasar oluşan otobüs polis ekipleri nezaretinde terminale çekilirken, yolcular firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

Kaynak: AA
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