Çorum'da 30 Ağustos'ta Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Çorum'da 30 Ağustos'ta Şehitlik Ziyareti

Çorum\'da 30 Ağustos\'ta Şehitlik Ziyareti
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Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Şehitlik ziyaret edildi.

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Program, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Programa, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Çorum, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 30 Ağustos'ta Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

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