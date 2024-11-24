Çorum\'da Zincirleme Kaza: 10 Araç Karıştı

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1) ÇORUM'DA 10 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç, zincirleme kazaya karıştı. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda ilk bilgilere göre, 10 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza ile ilgili bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.