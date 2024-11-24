Çorum karayolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i hastaneye kaldırılırken, 5 hafif yaralıya da olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ve trafik ekipleri çalışmaları sonrası trafik kontrollü sağlanıyor.
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?