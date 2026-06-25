Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası

25.06.2026 20:43
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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki üç araca çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

ÇORUM'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf S., yönetimindeki 06 MKC 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 EV 0515 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde park halinde bulunan 19 AGC 201 plakalı otomobile, bu otomobilde 19 AG 836 plakalı bir başka otomobile çarptı. Kazada sürücü Yusuf S., ile araçta yolcu olarak bulunan Servet D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

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