Çorum'daki kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, Ankara'da kurtarılamadı

Çorum'daki kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, Ankara'da kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da dün çarpışan iki otomobilin yol açtığı kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla Ankara'ya sevk edilmişti.
Çorum'da dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Poyraz Emir Çağdaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çağdaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil, dün Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında M.İ'nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobille çarpışmıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan E.Ç, T.Ç, E.Ç, Poyraz Emir Çağdaş ve K.T. yaralanmıştı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılmıştı.
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