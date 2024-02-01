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Çorum Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Çorum Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirmek için çalışma başlattı. Otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcu dükkanlarının çevresinde şüpheli durumları takip eden ekipler, ayrıca telefon dolandırıcılığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı. Kentin işlek yerlerine de dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgiler içeren afişler asıldı.

01.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Emniyet birimleri, kent merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

Otobüs durakları, banka önleri, kuyumcu dükkanlarının çevresi gibi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde şüpheli durumları takip eden ekipler, ayrıca telefon dolandırıcılığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Gazi, Kubbeli ve İnönü caddeleri ile Eğridere Kuyumcular Çarşısı gibi kentin işlek yerlerindeki banka, ATM ve iş yerlerine de dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgiler içeren afişler asıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika
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