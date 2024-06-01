Çorum\'un İskilip ilçesinde 30 bin tonluk lisanslı depo açıldı

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Çorum'un İskilip ilçesinde tarımsal ürünlerin depolanması amacıyla kurulan 30 bin tonluk lisanslı deponun açılışı törenle yapıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip- Çankırı kara yolundaki deponun açılışında yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuğun önemli bir konu olduğunu söyledi.

Depoculuğun hem ülke ekonomisine hem çiftçilere önemli hizmet verdiğini belirten Dağlı, "Bu manada bölgemize faydalı olacağını müşahede ediyoruz. Çorum'un yüzölçümüne baktığımız zaman Türkiye'de dokuzuncu sıradayız. Bunun yüzde 52'si tarıma elverişli toprak ve bunun yarısı güzel sulama yapılabilen topraklar. Birçok üründe de Türkiye'de ilk sıralarda olduğumuzu görüyoruz. Bu ve buna benzeri tesisler tarımsal ürünlerimizin değerlendirilmesi açısından elzem. Yatırımcımızı kutluyorum." dedi.

Depoyu kuran firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Alıcı ise İskilip ve bölgeye hizmet verecek 30 bin tonluk lisanslı deponun kapasitesini bir yılda 50 bin tona, 5 yıl içinde de bölge tarımının tamamına hizmet verecek şekilde büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Programa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, eski milletvekili Hidayet Vahapoğlu ile sivil toplum ile siyasi partilerinin temsilcileri, çiftçiler ve davetliler katıldı.